В кабмине придумали, как бороться с контрабандой угля

Он экологически чист и пользуется социальным и экономическим преимуществами.
Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который разработан, чтобы сократить контрабанду и незаконный оборот угля через границу.
Чиновники считают, что уголь надо экспортировать только по железной дороге, за исключением пунктов пропуска «Иркештам» и «Торугарт».
Разработчики отмечают, что железнодорожный транспорт является самым универсальным. Он экологически чист и пользуется социальным и экономическим преимуществами.
Инициаторы указывают, что этот вид транспорта позволяет обеспечить очень высокий уровень безопасности при перевозке грузов. Основным преимуществом является минимизация фактов контрабанды товара через границу.
В Минэкономике считают, что необходимо установить вывоз угля через государственную границу исключительно железнодорожным транспортом. Это намного дешевле, чем экспортировать топливо на машинах.
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