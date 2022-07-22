В кабмине придумали, как бороться с контрабандой угля

Он экологически чист и пользуется социальным и экономическим преимуществами.



Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления, который разработан, чтобы сократить контрабанду и незаконный оборот угля через границу.

Чиновники считают, что уголь надо экспортировать только по железной дороге, за исключением пунктов пропуска «Иркештам» и «Торугарт».

Разработчики отмечают, что железнодорожный транспорт является самым универсальным. Он экологически чист и пользуется социальным и экономическим преимуществами.

Инициаторы указывают, что этот вид транспорта позволяет обеспечить очень высокий уровень безопасности при перевозке грузов. Основным преимуществом является минимизация фактов контрабанды товара через границу.

В Минэкономике считают, что необходимо установить вывоз угля через государственную границу исключительно железнодорожным транспортом. Это намного дешевле, чем экспортировать топливо на машинах.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/240273/