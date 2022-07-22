Родители учащихся школы № 61 просят президента оставить директора на должности

Многие родители стремятся, чтобы дети обучались здесь.



Родители учащихся Учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 просят президента Садыра Жапарова оставить Юрия Низовского на должности директора учебного учреждения. Об этом говорится в их обращении, направленном на имя главы государства.

В письме говорится, что школа-лицей № 61 является одной из лучших в стране и качество преподавания подтверждается многолетними лучшими показателями ОРТ, а также постоянными победами учащихся в спортивных состязаниях и академических олимпиадах по разным предметам.

«Наши дети успешно участвуют в международных спортивных соревнованиях, побеждают в шахматных турнирах. Заслуги педагогического коллектива и лично директора школы Юрия Низовского невозможно переоценить.

Многолетний труд, посвященный развитию и становлению школы № 61, очевиден. Многие родители стремятся, чтобы дети обучались здесь.

Отбор в школу проводится справедливо и открыто путем олимпиад и контрольных заданий, вне зависимости от благосостояния у всех детей равные возможности», — отмечается в обращении.

Родители подчеркнули, что конкурентное образование, к которому призывает Министерство образование и науки, в школе активно воплощается. Они также заметили, что авторитет директора Юрия Низовского способствует активному участию родителей в жизни школы.

Родители просят президента «помочь сохранить одну из лучших действующих школ, сохранить сформированный годами педагогический коллектив и руководителя школы» и сделать исключение для единственной в стране авторской школы физико-математического направления № 61.

Под обращением оставили подписи более 2 тысяч человек.

Справка. Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах КР должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Назначать их теперь будут на пятилетний срок. В Минобразования считают введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 и более лет. С другой стороны, эксперты считают, что массовая смена директоров школ приведет к потере ценных кадров и качество услуг школ катастрофически снизится.



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