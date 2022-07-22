Аномальная жара. В Кыргызстане 21 июля снова побит рекорд метеонаблюдений

21 июля 2022 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений.
Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».
Отмечается, что максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 38 градусов. Это на 4,1 градуса выше нормы.
Самым холодным 21 июля было в 1957-м, когда воздух прогрелся только до +11,8 градуса.
Самым жарким днем июля было 16-е число 2015 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +42,1 градуса. Норма же среднемесячной температуры июля составляет +25,5 градуса.
В Кыргызстане 29 июня также был побит рекорд метеонаблюдений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240291/
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