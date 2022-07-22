Что делать родителям, если ребенок заболел коронавирусом?

Бишкек, "Саясат. kg". В большинстве случаев ребенку с COVID-19 нужен покой и обильное теплое питье.

Делать нужно все то же самое, что и в случае заражения взрослого человека. В первую очередь необходимо связаться со своим педиатром или семейным врачом и рассказать все симптомы.



Врач спросит о текущих симптомах у ребенка (ухудшаются ли они?), возможных контактах и других обстоятельствах, которые позволят доктору дать нужные рекомендации.



Если это легкая (или бессимптомная) форма заболевания, то лечение проводится на дому. Больному ребенку нужно обеспечить обильное теплое питье. Это позволит быстрее снять вирусную интоксикацию, жар, а также смягчить кашель и боль в горле.



В большинстве случаев ребенку с COVID-19 нужен покой и обильное теплое питье.



Применять лекарства только по назначению врача.



Учтите, что лекарства в большинстве случаев не нужны, поскольку у детей COVID-19 протекает преимущественно в легкой форме.



Достаточно соблюдения домашнего режима и обильного питья.



При ухудшении состояния ребенка срочно звоните по номеру 103. Скорая медицинская помощь работает круглосуточно.



Ребенка однозначно нельзя вести в ясли, в садик если наблюдаются даже незначительные сопли и кашель, температуры вроде бы нет, но ребенок вялый и сонный. Он может заразить других детей.



Напоминаем, что источником заражения COVID-19 детей чаще всего являются не вакцинированные родители, родные и близкие. А также больные ковидом, в том числе с бессимптомной клиникой.



Соблюдайте меры защиты!

При возможности вакцинируйтесь от COVID-19, что бы уберечь своих детей!

