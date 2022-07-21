Сообщили, что США якобы финансируют изучение сибирской язвы в КР. Комментарий посольства

Эту информацию уже опроверг ректор Международной высшей школы медицины Сталбек Ахунбаев.

Издание RT опубликовало статью, что якобы Министерство здравоохранения США планирует профинансировать исследования сибирской язвы в Кыргызстане.

"Представляющие американский Минздрав центры по контролю заболеваемости (CDC) выделят порядка четверти миллиона долларов на исследования специфического антитоксина. Как следует из тендера, размещенного на портале госзакупок правительства США, базой для испытания должна стать областная больница в городе Оше на юге республики. Контракт Минздрава США на исследования сибирской язвы получила Международная высшая школа медицины", - говорится в материале редакции.

Эту информацию уже опроверг ректор Международной высшей школы медицины Сталбек Ахунбаев.

Посольство США также сообщило редакции Kaktus.media, что информация не соответствует действительности.

"Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сотрудничают с научно-исследовательскими учреждениями общественного здравоохранения по всему миру в целях разработки безопасных и эффективных средств для борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе сибирской язвой. Эта работа основывается на строгих этических нормах по защите прав и благополучия людей, которые решили участвовать в исследованиях.

В настоящее время CDC не участвуют ни в каких исследовательских программах по сибирской язве в Кыргызской Республике. Тем не менее обсуждается вопрос оценки состояния пациентов с сибирской язвой в Ошской области Кыргызстана, что является важным шагом в понимании рисков возникновения серьезных форм заболевания. CDC были одним из самых решительных сторонников и лучших партнеров Кыргызстана в борьбе с угрозами общественному здоровью и надеются на дальнейшее партнерство с его учреждениями общественного здравоохранения", - гооврится в сообщении.



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