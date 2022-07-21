Антипрививочника из "Йакын инкар" убедили отречься от запрещенной идеологии

Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Житель Таласского района Таласской области отрекся от экстремистских идей и призвал кыргызстанцев не поддаваться призывам членов движения "Йакын инкар". Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Как рассказали в ведомстве, Б. Д. Ж., будучи активным членом движения "Йакын инкар", в своих миссионерских высказываниях призывал отказаться от услуг медучреждений, в частности, от прививок, а также не признавать распорядительные документы органов власти, официальные документы мусульманского духовенства, критиковал деятельность представителей других религиозных течений.



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