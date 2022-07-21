Бишкекчан призвали страховать жилье. Куда и с каким документами обращаться

Чтобы застраховать свое жилье, необходимо представить паспорт владельца и технический паспорт на дом.
Начальник Чуй-Бишкекского филиала Государственной страховой организации Рустамбек Тагаев разъяснил порядок страхования имущества граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Он напомнил, что застраховать можно любое помещение, находящееся на территории Кыргызстана и признаваемое жилым в соответствии с законодательством, пригодное для проживания и используемое гражданами на законных основаниях.
Чтобы застраховать свое жилье, необходимо представить паспорт владельца и технический паспорт на дом.
С вопросами о страховании жилья горожанам предлагают обращаться к специалистам ОАО "Государственная страховая организация" по адресу: ул. Киевская, 218, а также по телефонам: 0312 65 08 53, 0703 74 41 94, 0551 79 79 43.
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