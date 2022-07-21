Житель Бишкека обманным путем завладел телефоном "Айфон 13"

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении мошенничества с мобильным телефоном "Айфон 13".

Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По данным пресс-службы, 12 июля 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин столицы Б.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который находясь внутри одного из компьютерных клубов расположенного по улице Фрунзе, под предлогом написать своей девушке сообщение, завладел мобильным телефоном марки "Айфон 13" стоимостью 84 000 сомов. После, заложив его в ломбард, скрылся в неизвестном направлении.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ч.2 п.1 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

18 июля 2022 года, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый А.А. 2003 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В данное время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к другим аналогичным фактам преступлений.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(555) 102-149, 0(502) 149-149, 0(705) 676-774, 0(995) 559-351 и 102.

УВД Ленинского района Бишкека напоминает, будьте внимательны во время общения с неизвестными лицам, не доверяйте свои личные вещи неизвестным и малознакомым людям".





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