На митинг в Бишкеке вышли сторонники руководителя кооператива «Ихсан»

На собрании зачитали обращение арестованной к народу, которое она написала из СИЗО-1.



В Бишкеке в сквере имени Максима Горького проходит митинг сторонников руководителя жилищного кооператива «Ихсан» Акинай Бекмурзаевой. Собравшиеся требуют освободить ее из-под стражи.

На собрании зачитали обращение арестованной к народу, которое она написала из СИЗО-1.

«Против меня заявление написали меньше 100 человек, и из-за этого меня арестовали. Но радует, что меня поддерживают более тысячи дольщиков. Придет время, и провокаторы получат свое наказание. Я благодарна тем, кто меня поддерживает. Бог даст, я гарантирую вам возвращение денег, и вы получите свои квартиры», — прочитала представительница Акинай Бекмурзаевой.

Собравшиеся потребовали освободить предпринимательницу.

Напомним, следственная служба МВД расследует уголовные дела, возбужденные по статьям 209 (мошенничество), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) в отношении правления и учредителей организации «Ихсан Групп ЛТД», на имущество и банковские счета которой сейчас наложен арест. В результате сомнительной деятельности кооператива гражданам нанесен ущерб в 114 миллионов 615 тысяч 793 сома.

Председатель совета директоров кооператива «Ихсан Групп ЛТД» водворена в СИЗО-1 до 8 сентября.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240103/