На пограничника в Ошской области напал медведь. Военнослужащий скончался

В Ошской области произошел несчастный случай с пограничником.

Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе несения службы по охране государственной границы в местности Туштук-Бокбаши Чон-Алайского района Ошской области на 31-летнего военнослужащего внезапно напал медведь. Пограничник, отбиваясь от зверя, получил серьезные травмы.

Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, сержант скончался от ранений. По факту случившегося оповещены все соответствующие структуры.

Командование управления ПС ГКНБ по Ошской области, представители Военной прокуратуры и правоохранительных органов проводят расследование произошедшего на месте происшествия.



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