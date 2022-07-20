Руководство МВД взяло на контроль расследование изнасилования в Токмоке

Руководство МВД взяло на контроль расследование изнасилования, произошедшего в городе Токмок.
Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
Информация о совершении преступления в отношении несовершеннолетней была опубликована в социальных сетях. В настоящий момент дело взято на контроль руководством МВД.
Для проведения объективного расследования производство поручено Следственной службе. Также Службе внутренних расследований дано поручение проверить действия сотрудников и руководства ГУВД Чуйской области.
URL: https://www.vb.kg/420649
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!