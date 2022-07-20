Государство поддержит двух нефтетрейдеров кредитом в 1 млрд сомов

Двум нефтяным компаниям выделят дополнительные средства в качестве поддержки.

Об этом сегодня, 20 июля, на пресс-конференции заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, компании "Партнер-нефть" и "Ред Петролеум" получат кредиты более чем на миллиард сомов на покупку ГСМ.

"Будут закуплены бензиновая группа, дизельная группа товаров и сжиженный газ. Это делается для обеспечения товарооборота и внутреннего рынка", - рассказал министр.

Он напомнил, что указанные компании ранее уже получали кредиты на 2 млрд сомов, у них есть свои хранилища и они обеспечивают мелкооптовую торговлю ГСМ.



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