Врач о конфликте медиков с блогером: Виноваты Минздрав и ФОМС

Он считает, что виноваты в этом Минздрав и ФОМС.



Врач-педиатр Бахтияр Абсаматов поделился с редакцией Kaktus.media своим мнением о том, почему разгорелся скандал между блогером и медиками ошской детской больницы. Он считает, что виноваты в этом Минздрав и ФОМС.

"Та медицина, которую мы наблюдаем на сегодняшний день, - это плоды работы Минздрава и ФОМС. Как долго еще обычные медики должны выслушивать оскорбления в свой адрес из-за неправильно построенной системы медицины, за которую должны отвечать Минздрав и ФОМС?" - возмутился он.

"Медики, которые работают в государственном медицинском учреждении, имеют в своем арсенале то, что дал им для работы Минздрав. Насколько я знаю, перечень небольшой, и за тем, чего не хватает, они вынуждены отправлять в частные медучреждения. Ведь правильное лечение зависит от грамотного обследования. Сколько раз я поднимал вопрос, чтобы Минздрав обратил внимание на эти проблемы в медицине, от лабораторно-инструментальных, где идет острая нехватка реагентов для обследования, до давки и больших очередей в больницах", - отметил Абсаматов.

По его словам, у пациентов наблюдается острая нехватка информации, какие и с какого возраста услуги бесплатны, а в каких случаях необходимо платить.

"Люди не информированы об этой системе, а медики довольствуются тем, что есть. За это все должны отвечать ФОМС с Минздравом. Ведь именно из бюджета ФОМС идет планирование на год. И почему, если у ФОМС не хватает средств, они это не оглашают, не предупреждают, что ситуация критическая, и они не могут покрыть ту часть населения, которая требует бесплатного осмотра. Если они это не озвучат, то скандалы будут продолжаться дальше. Если план не будет составлен правильно, проблема сохранится", - добавил врач.

В других странах, по словам Абсаматова, люди знают, за что платят Фонду обязательного страхования и, соответственно, могут воспользоваться услугами, когда им необходимо.

"А у нас население не информировано. И обычным медикам информацию не дают. Каждая организация здравоохранения делает по-своему. Как хотят, так и работают, ставят то одни цены, то другие. Единой информации нет. Идет умалчивание со стороны ФОМС. Это большая беда, из-за которой страдают народ и медики. И невыносимо каждый раз видеть, как из-за этого люди кричат на врачей, оскорбляют их", - указал он.

"А кто за этим должен смотреть? Сколько уже идут конфликты с блогерами и почему нет официальных заявлений Минздрава и ФОМС? Не хотят озвучивать те суммы, которые поступают в ФОМС? Нет ли тут риска коррупции? Винить во всем обычных медиков неправильно. Раз блогеры так заинтересованы в качестве медицины, то пусть идут в Минздрав, ФОМС и требуют от них отчеты. Уважаемые блогеры, такими темпами много грамотных медиков уйдут из государственных в частные учреждения, а еще хуже - уедут. Лучше всего предлагать выходы из этого положения, чтобы медицина в Кыргызстане была простой и доступной для народа", - заключил врач.



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