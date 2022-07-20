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На обеспечение продовольственной безопасности КР выделят 8,5 миллиарда сомов

По его словам, изначально закладывали на эти цели 400 миллионов сомов.

    
На обеспечение продовольственной безопасности из бюджета до конца года планируют выделить 8,5 миллиарда сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, изначально закладывали на эти цели 400 миллионов сомов. Но нынешняя ситуация на внешнем и внутреннем продовольственных рынках заставила пересмотреть планы и значительно увеличить траты.

«Нужно признать, что ситуация в этой части сложная. В 2021-м на обеспечение продовольственной безопасности было выделено 2 миллиарда 188 миллионов сомов. За первое полугодие 2022-го финансирование оценивается в 5,8 миллиарда. И до конца года цифра будет доведена до 8,5 миллиарда сомов. Здесь включено обеспечение семенами, зерновыми культурами, сахаром, маслом, ГСМ», — заключил чиновник.

     
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/240078/ 

           

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