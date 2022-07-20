Легализация казино. Чиновники определились с правилами организации азартных игр

Министерство экономики и коммерции разработало проект постановления кабинета министров «О некоторых решениях в сфере игорной деятельности».

Документ вынесен на общественное обсуждение.



Его основная задача — обеспечить госрегулирование игорной деятельности, а также установить требования к азартным играм в игровых заведениях и порядок лицензирования и контроля за их деятельностью.

Регулировать работу игорных заведений в стране будет Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

При этом еще раз прописано, что к участию в азартных играх не будут допускаться граждане Кыргызстана, иностранцы, не достигшие 21 года, или недееспособные иностранцы. При этом клиентам игорных заведений запретят появляться там в состоянии сильного алкогольного или иного опьянения, вести кино-, фото-, видеосъемку без разрешения игорного заведения, а также входить в служебную зону игорного заведения.

Кабмин определил, какие виды игорной деятельности разрешены в КР. Это казино, зал игровых автоматов, букмекерская контора, тотализатор, онлайн- и электронное (виртуальное) казино. Для открытия и официальной работы каждого подобного заведения нужно будет получать лицензию.

Каждого игрока и их выигрыши будут регистрировать по персональным идентификационным данным. Будет создана электронная база с онлайн-доступом к ней уполномоченного государственного органа по регулированию игорной деятельности. Но при этом казино будут хранить в тайне данные о выигранных или проигранных игроками суммах и выдавать эту информацию только уполномоченному госоргану в предусмотренных законодательством случаях.

Организатор азартной игры должен сформировать обязательный резервный фонд для обеспечения покрытия потенциальных потерь, защиты от возможных рисков, которые могут возникнуть при осуществлении игорной деятельности. При совмещении нескольких видов игорной деятельности нужно будет формировать обязательные резервные фонды для каждого вида.



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