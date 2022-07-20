Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал еще одну золотую медаль Маккабиады

Первое место кыргызстанец занял на дистанции 100 метров брассом.

Пловец Денис Петрашов завоевал вторую золотую медаль Маккабиады, которая проходит в Израиле раз в четыре года. Об этом сообщает сайт соревнований.

Первое место кыргызстанец занял на дистанции 100 метров брассом.

Ранее первое место Денис Петрашов завоевал на дистанции 200 метров брассом.

Соревнования XXI Маккабиады, в которых участвуют спортсмены из 60 стран, проходят 12-26 июля. Они должны были состояться в 2021 году, но были перенесены из-за пандемии COVID-19.

Лучших выберут в 29 видах спорта и по 42 спортивным дисциплинам.



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