Департамент госсанэпиднадзора закупит вакцину от гриппа на 28 миллионов сомов

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора закупит противогриппозную вакцину.

Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти цели департамент планирует потратить 27 миллионов 297 тысяч сомов. Приобрести хотят 81 тысячу доз. Препарат должен быть доставлен в страну до 15 сентября.

Кроме того, объявлен конкурс на приобретение 1 тысячи доз вакцины от клещевого вирусного энцефалита и 1 тысячи 326 доз иммуноглобулина против клещевого вирусного энцефалита.



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