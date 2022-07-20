Российские производства расширяют список продуктов, поставляемых в Кыргызстан

Предприятие отгружает сыворотку за рубеж с мая прошлого года.
В Кыргызстан отправлена первая партия из 302 тысяч 400 штук куриных яиц. Поставка ориентирована на продажу в крупнейших торговых сетях республики. Об этом сообщает отраслевой портал Unipack.Ru.
По его данным, ранее с производственной площадки «Глазов-Молоко» (АО «МИЛКОМ») в нашу страну была отправлена первая партия сухой молочной сыворотки под брендом «Варвара Краса» объемом 20 тонн.
«Переговоры на поставку велись с начала 2022 года. Сухая молочная сыворотка является биржевым товаром, который предназначен для дальнейшей переработки. У площадки-экспортера имеются все необходимые разрешения, выданные Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ. Предприятие отгружает сыворотку за рубеж с мая прошлого года. Ранее площадка также была включена в реестр поставщиков — экспортеров в КНР и страны ЕАЭС и отгружает сухую молочную сыворотку в Казахстан, Беларусь и Китай», — говорится в сообщении.
Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» уже поставляет в КР продукцию из мяса птицы на регулярной основе и рассматривает этот рынок как целевой. Первая партия мяса птицы в эту страну была отправлена ООО «Удмуртская птицефабрика» в декабре 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240048/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!