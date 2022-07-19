Айжан Чаначева представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс Земля - 2022". Здесь есть интрига

В конкурсе красоты "Мисс Земля - 2022" Кыргызстан представит Айжан Чаначева.

Об этом сообщает дирекция Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан".

В 2019 году Айжан выиграла конкурс "Мисс Кыргызстан" и должна была представлять страну на конкурсе "Мисс мира - 2019". Однако в итоге от Кыргызстана поехала Екатерина Заболотнова.

Что случилось

Дело в том, что конкурс, в котором победила Айжан, проводила Бегимай Карыбекова. И, как сообщает дирекция Национального конкурса, этот конкурс не являлся официальным.

В 2020 году из-за пандемии были отменены Национальный конкурс красоты "Мисс Кыргызстан - 2020" и 70-й конкурс "Мисс мира".

Президент конкурса "Мисс мира" Джулия Морли поручила всем национальным представителям продлить на один год право правления обладательниц национальных титулов в каждой стране мира. Таким образом Екатерина Заболотнова получила право официально носить титул "Мисс Кыргызстан 2019-2020".

Весной 2022 года в дирекцию Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" обратилась Айжан Чаначева, чтобы разобраться в данной ситуации.

"20 дней длилось внутреннее рассмотрение данной проблемы. Также дирекция отправила запрос в Великобританию для урегулирования ситуации", - отмечают в дирекции.

Что теперь

Учитывая, что Айжан вложила немало сил и средств в участие в конкурсе и надеялась представлять страну на Всемирном конгрессе, было принято решение принять Айжан Чаначеву в состав действующих красавиц дирекции Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" и отправить от страны на международный конкурс красоты "Мисс Земля - 2022". Международные наблюдатели утвердили данное решение.

Дирекция национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" основана в 2011

году и представляет Кыргызстан на самых престижных смотрах красавиц, в том числе "Мисс мира" и "Мисс Земля". Не является коммерческой организацией.



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