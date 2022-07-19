Дети от 7 до 16 лет примут участие в фестивале-конкурсе "KGтай – Старт талантам 2022"

С 25 по 29 июля в Караколе состоится III Международный фестиваль-конкурс юных талантов "KGтай – Старт талантам 2022".

Возраст участников - от 7 до 16 лет.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики в рамках программы "Каракол – культурный центр содружества наций".

Конкурсная программа фестиваля проходит по направлениям:

- вокал;

- хореография;

- инструментальный жанр.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри соответствующих направлений творческой деятельности и профессиональных квалификаций.

Открытие фестиваля состоится вечером 25 июля. Гала-концерт, подведение итогов, награждение победителей и закрытие пройдет 29 июля на центральной площади Каракола.

Следить за информацией о фестивале можно на страничках в Instagram и на сайте: www.kgtai.com



URL: https://kaktus.media/463836