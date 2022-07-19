С 25 по 29 июля в Караколе состоится III Международный фестиваль-конкурс юных талантов "KGтай – Старт талантам 2022".
Возраст участников - от 7 до 16 лет.
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики в рамках программы "Каракол – культурный центр содружества наций".
Конкурсная программа фестиваля проходит по направлениям:
- вокал;
- хореография;
- инструментальный жанр.
Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри соответствующих направлений творческой деятельности и профессиональных квалификаций.
Открытие фестиваля состоится вечером 25 июля. Гала-концерт, подведение итогов, награждение победителей и закрытие пройдет 29 июля на центральной площади Каракола.
Следить за информацией о фестивале можно на страничках в Instagram и на сайте: www.kgtai.com
URL: https://kaktus.media/463836
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