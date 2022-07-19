Фермерам Кыргызстана продали семена, переданные Казахстаном как гумпомощь

Фермерам Кыргызстана продали семена, предоставленные Казахстаном как гумпомощь.
Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции главы Минсельхоза Аскарбека Джаныбекова.
Гражданский активист Атай Бейшенбек задал вопрос министру, заявив, что ведомство обвиняют в продаже семян, которые Казахстан прислал в качестве гуманитарной помощи.
Аскарбек Джаныбеков подтвердил информацию. По его словам, казахстанские семена действительно были проданы.
«Их объем составлял 1 тысячу тонн, а в Кыргызстане 450 тысяч фермеров. Всем бы этого объема не хватило. Чтобы создать для всех равные условия, эти семена были проданы вместе с другими по 42 сома», — ответил чиновник.
Всего в Кыргызстан в этом году, по данным Аскарбека Джаныбекова, завезено более 24 тонн семян различных сельхозкультур. Они были импортированы из трех стран: России, Узбекистана и Казахстана.
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