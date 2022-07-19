Бишкек чем-то опрыскивают по ночам? Спокойно

"Проведение данных мероприятий по опрыскиванию деревьев безвредно для горожан", - заверили в мэрии.
Столичные озеленители начали внекорневую подкормку городских зеленых насаждений - ясеня, черного ореха, каштана - на проспекте Чуй, улицах Панфилова, Тыныстанова, Абдымомунова, Раззакова, Орозбекова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
"Одной из разновидностей подкормки деревьев является внекорневая, то есть когда удобрения поступают не в почву, а буквально разбрызгиваются по вегетативной массе – листовым пластинкам и побегам", - пояснили городские службы.
Сообщается, что подкормка удобрениями проводится для укрепления иммунитета зеленых насаждений к вредителям и болезням. Удобрения разводятся с поливной водой и впрыскиваются в дерево.
"Проведение данных мероприятий по опрыскиванию деревьев безвредно для горожан", - заверили в мэрии.
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