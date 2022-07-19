Мэрия починит сломанные вандалами скамейки в Ататюрке

Мэрия просит горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать труд работников городских служб.
В парке имени Ататюрк вандалы сломали недавно установленные скамейки, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Уточняется, что мастера муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" в оперативном порядке выедут на место для определения объема ущерба, далее скамейки починят.
Мэрия просит горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и уважать труд работников городских служб.
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