Игры считаются третьими по величине массовыми спортивными состязаниями в мире.
С 12 по 26 июля в Тель-Авиве (Израиль) проходит "Маккабиада" - международные спортивные соревнования по образцу Олимпийских игр, которые проходят в Израиле раз в четыре года.
Как сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, на данном спортивном мероприятии отечественный пловец Денис Петрашов завоевал 1 место на дистанции 200 м брассом.
Игры считаются третьими по величине массовыми спортивными состязаниями в мире.
В борьбе за награды принимают участие более десяти тысяч спортсменов из 60 стран.
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