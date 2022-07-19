Президент подписал Указ о придании особого статуса ряду вузов

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Целью Указа является консолидация финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов, повышения потенциала и конкурентоспособности государственных образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики на мировом рынке образовательных услуг.
Указом придается особый статус, предусматривающий предоставление широкой организационной, финансовой и академической автономии следующим государственным высшим учебным заведениям Кыргызской Республики:
- Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына;
- Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова;
- Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина;
- Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева;
- Ошский государственный университет.
Указанным государственным высшим учебным заведениям предоставляются следующие права:
- на открытие банковских счетов в коммерческих банках с государственной долей участия вне системы казначейства для использования внебюджетных средств;
- самостоятельно определять внутреннюю структуру управления и штатную численность сотрудников по согласованию с попечительскими советами;
- назначать и освобождать проректоров по учебной работе;
- самостоятельно определять статус и наименование структурных подразделений вуза, порядок организации их деятельности, а также требования к их управлению и персоналу;
- самостоятельно по согласованию с попечительскими советами определять долю средств, направляемых на оплату труда, устанавливать формы и размеры оплаты труда, материального стимулирования и материальной помощи всем категориям работников вуза;
- на освобождение от всех видов проверок сроком на 3 года за исключением ежегодной независимой внешней или внутренней (внутривузовской) аудиторской проверки согласно международным стандартам аудита и законодательству Кыргызской Республики;
- получать доходы в виде средств от образовательной, консультативной, научно-исследовательской, издательской, производственно-коммерческой и другой не запрещенной законодательством деятельности и направлять их на улучшение деятельности и развитие материально-технической базы вуза;
- самостоятельно по согласованию с попечительскими советами распоряжаться (отчуждать, менять, сдавать в аренду) движимым и недвижимым имуществом, приобретенным за счет специальных средств, а также распоряжаться средствами, полученными от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества;
- получать государственные образовательные гранты в объеме не ниже предусмотренного на 2022 год;
- самостоятельно формировать и утверждать тарифы на оказываемые платные образовательные услуги;
- самостоятельно определять количество обучающихся и утверждать план приема студентов с учетом имеющихся площадей и других существующих условий вуза;
- предоставлять структурным подразделениям вуза со статусом юридического лица права производить финансовые затраты, связанные с капитальным и текущим ремонтом, развитием закрепленной за ними материально-технической базы, не состоящей на их балансе, в пределах утвержденных смет доходов и расходов указанных подразделений.
Также, согласно Указу, считается целесообразным проведение реорганизации следующих государственных высших учебных заведений:
- Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова путем присоединения к нему Академии бизнеса и социального развития, Бишкекского финансово-экономического техникума им. А. Токтоналиева с приданием ему статуса научно-исследовательского университета;
- Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына путем присоединения к нему Кыргызского государственного юридического университета;
- Ошского государственного университета путем присоединения к нему Ошского государственного юридического института;
- Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова путем присоединения к нему Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова, Кыргызского государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов имени академика У. Асаналиева.
- Кабинету министров Кыргызской Республики поручается инициировать в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, предусматривающие:
- исключение оказываемых государственными вузами, указанными в Указе, образовательных услуг из-под действия законодательства Кыргызской Республики о государственных и муниципальных услугах;
- предоставление государственным вузам, указанным в Указе, следующих прав:
- самостоятельно определять порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава;
- осуществлять образовательную деятельность по программам высшего профессионального и послевузовского профессионального образования без получения лицензии;
- самостоятельно по согласованию с попечительскими советами осуществлять закупки в соответствии с утвержденными внутренними правилами осуществления закупок;
- реализовывать образовательные программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований;
- самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема для обучения по направлениям подготовки бакалавров и специальностям;
Вместе с этим кабмину поручается привести свои решения в соответствие с настоящим Указом и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
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