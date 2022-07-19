Обсуждается то, как Канатбека Исаева выдвигают в лидеры оппозиции

По дошедшей до нас информации, эти двое обсудили вопрос выдвижения в лидеры оппозиции Канатбека Исаева.
Вроде как Равшан Жээнбеков и Дуйшенбек Зилалиев вместе прогуливались по бульвару Эркиндик, обсуждали методы борьбы с властью. По дошедшей до нас информации, эти двое обсудили вопрос выдвижения в лидеры оппозиции Канатбека Исаева. Кажется, готовы сделать ставку на «бесстрашного». Тем не менее, они еще не пришли к единому мнению с другими сторонниками.
Источник: газета «Азия news» №28 от 14.07.2022 / стр. 9, gezitter.org
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