Не получивший полноценное наказание Алмамбет Салиев, по всей видимости, встречается с людьми, зашевелился…

Эксперты поговаривают, что этот молодец не получил полноценного наказания.

При режиме Соке Алмамбет Салиев дослужился до должности заместителя руководителя аппарата президента, контролировал силовые органы, прокуратуру, судебную отрасль. Общественность критикует его за злодеяния. Именно из-за таких малограмотных кадров произошли октябрьские события. После смены власти Алмамбет Салиев был задержан по статье «Незаконное обогащение», но потом «отрыгнул» и вышел на свободу. Эксперты поговаривают, что этот молодец не получил полноценного наказания. После выхода из тюрьмы Алмамбет осторожничал и прятался, но в данное время он свободно разгуливает, в ресторанах проводит встречи с людьми, зашевелился. Как это понимать? Разве не интересно?

Источник: газета «Азия news» №28 от 14.07.2022 / стр. 9, gezitter.org