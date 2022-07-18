Квартиру и машину подарил президент семье, в которой родилась тройня

Малообеспеченной семье, в которой родилась тройня, предоставлена квартира в Балыкчи.
Ключи от имени президента вручил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, Канат Абдылдаев и Айбарчын Бегалиева, родители тройни, не имеют собственного жилья и работы и состоят на учете Тонского районного управления труда, социального обеспечения и миграции как малообеспеченная семья.
«Подаренная квартира расположена в центре Балыкчи, дом подключен к центральным коммуникациям. В квартире сделан ремонт, имеются бытовая техника и предметы первой необходимости. Также семья получила в подарок легковой автомобиль от спонсоров», — сообщили в министерстве.
При рождении тройни государством предусмотрена единовременная выплата — по 50 тысяч сомов за каждого ребенка. «Семья Абдылдаевых получила 150 тысяч сомов», — добавили в Минтруда.
По данным ведомства, с начала года в Кыргызстане родились 98 тысяч 536 детей, из которых 15 — тройни.
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