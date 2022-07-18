Посты в соцсетях заказывают байкешки. Глава МВД призывает не критиковать власть

Глава МВД призывает кыргызстанцев отказаться от критики властей, помогать им.
«Давайте работать тихо, без крика, просто на развитие страны. Тогда и смены власти больше у нас не будет. Может, резко прозвучит, но скажу: хватит критиковать и завидовать. Я ни одного предложения от вас не увидел», — сказал Улан Ниязбеков, обращаясь к Атаю Бейшенбеку.
По словам чиновника, в трех произошедших в республике революциях вины сотрудников милиции нет. По его мнению, смена власти силовым методом произошла по вине тех людей, кто организовывал митинги на площади Ала-Тоо.
«У нас против таких случаев есть не 5, а 15 рычагов. Если будем их применять, то потом вы скажете, как сейчас, что за ними приходят сотрудники Десятой службы», — заявил Улан Ниязбеков.
Отметим, на пресс-конференции активист Атай Бейшенбек заявил, что методы работы МВД после трех революций не изменились. Он спросил у министра, проведен ли анализ работы сотрудников милиции и какие меры принимаются, чтобы не допустить народное недовольство.
В ответ Улан Ниязбеков пригласил его на работу.
«Есть некоторые байкешки, которые приглашают в кафе на чай и заказывают посты в соцсетях. Я тоже хорошо знаю этих байкешек. Давайте я возьму вас на работу. Вместе того чтобы по утрам пить кофе в кофейне, просто помогите нам. Приносите пользу для развития страны. Я не услышал от вас предложений», — сказал он и предложил встретиться отдельно.
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