Мужчина домогался девушки в Бишкеке, прикрываясь нормами «мусульманского мира»

В одном из торговых центров Бишкека мужчина домогался девушки.
Об этом 24.kg сообщила сама пострадавшая.
По ее словам, 15 июля на работе к ней подошел мужчина 50-60 лет.
«Я вежливо начала общаться, как вдруг он мне говорит: «Давай я тебе дам $1 тысячу, найдем укромное место, и ты мне должна будешь отдаться, я должен получить твою девственность. Не пожалеешь, у меня 21 сантиметр. В мусульманском мире так принято», — сказала девушка.
Пострадавшая отметила, что после абсурдного предложения мужчины она начала снимать разговор на камеру.
«Я покрытая девушка, не одеваюсь вульгарно, у меня все закрыто, одежда свободная. Средь бела дня вот так уже подходят. Всю трясло, не знала, что делать», — отметила она.
Девушка обратилась к охранникам торгового центра, они увели мужчину. Пострадавшая заметила, что не стала обращаться в милицию, так как думает, что в УВД могут счесть, что в этом факте нет состава преступления.
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