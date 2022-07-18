Штормовое предупреждение: в Кыргызстане с 20 по 25 июля аномально жарко

В Кыргызстане с 20 по 25 июля объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометеорологическая служба.
По данным синоптиков, по стране ожидается аномально жаркая погода.
Отмечается, что в Чуйской области температура воздуха повысится до +41, в южных областях — до +42, в Таласской долине до +39, на Иссык-Куле до +34.
В МЧС напоминают, что нужно избегать прямых солнечных лучей во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур.
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