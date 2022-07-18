Массовое увольнение директоров. Кто может претендовать на должность

Приказом Министерства образования и науки утверждено положение о порядке проведения конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций.

Согласно документу, претенденты должны быть не старше пенсионного возраста, обладать знаниями Конституции и законодательства КР, регулирующего общие принципы организации деятельности школ, управления персоналом, знаниями документооборота, правил внутреннего трудового распорядка, финансово-хозяйственной деятельности школ, административного, трудового законодательства.

Они также должны иметь навыки работы на компьютере и с оргтехникой, оперативно принимать управленческие решения и прогнозировать их последствия, вести деловые переговоры и уметь публично выступать.

Кроме того, согласно требованиям кандидаты должны быть дееспособными, не иметь заболеваний, препятствующих работе, не иметь ограничений права заниматься педагогической деятельностью по решению суда. Необходимо иметь соответствующее профессиональное образование, педагогическую квалификацию и непрерывный стаж педагогической работы в школах не менее 7 лет или на руководящих должностях и на должностях специалистов или методистов в органах управления образования не менее 5 лет.

В пакет документов, помимо паспорта и диплома о высшем педагогическом образовании, входят справки о наличии судимости, об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, программа развития школы и другое.

В положении отмечается, что конкурс обеспечивает право граждан КР на равный доступ к участию в нем и является открытым по составу участников. Однако эксперты в области образования считают возрастные ограничения нерациональными и снижающими возможность отбора лучшего кандидата. Главное — каких результатов добивается директор, а не его возраст, считают они.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более 5 лет. Назначать их теперь будут на пятилетний срок. В Минобразования считают введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 и более лет.



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