Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 14

В Джалал-Абаде поздравили милиционеров отличившихся в спорте

Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

 Сегодня в Джалал-Абадской области сотрудников отдельной роты полка специального назначения, преуспевшие в ряде спортивных соревнований, наградили медалями и дипломами. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, за большой вклад в спорт командир отдельной роты полка специального назначения полковник милиции Равшанбек Кожобеков был награжден благодарственным письмом ФК "Эр-Таймаш".

Руководство Джалал-Абадского УВД чествовало сотрудников, принесших успех, а их достижения были оценены как вклад в поднятие престижа милиции.


URL: https://www.vb.kg/420554

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить