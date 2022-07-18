В Джалал-Абаде поздравили милиционеров отличившихся в спорте

Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.
Сегодня в Джалал-Абадской области сотрудников отдельной роты полка специального назначения, преуспевшие в ряде спортивных соревнований, наградили медалями и дипломами. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.
По ее данным, за большой вклад в спорт командир отдельной роты полка специального назначения полковник милиции Равшанбек Кожобеков был награжден благодарственным письмом ФК "Эр-Таймаш".
Руководство Джалал-Абадского УВД чествовало сотрудников, принесших успех, а их достижения были оценены как вклад в поднятие престижа милиции.
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