Камчыбек Ташиев за месяц построил дом матери-одиночке.
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев оказал помощь матери-одиночке Гулшайыр Ташполотовой, проживающей в селе Улгу Сузакского района.
Сообщается, что мать двоих детей Ташполотова много лет работала в России и купила себе дом в селе Улгу, однако в декабре 2021 года он полностью сгорел.
Гулшайыр Ташполотова, оставшаяся без крова, обратилась за помощью к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, который выразил готовность оказать помощь женщине.
На собственные средства Ташиев за месяц построил ей новый дом, в котором есть все необходимые условия для проживания.
Вчера, 17 июля 2022 года, Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового жилья Гулшайыр Ташполотовой в присутствии старейшин села и ее родственников.
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