Глава МВД отказался отвечать на вопрос о требовании активистов о его отставке

По словам Улана Ниязбекова, работу милиции оценивает народ, «а не одна редакция».

Глава МВД отказался отвечать на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, намерен ли он уйти в отставку, как того требуют гражданские активисты.

По словам Улана Ниязбекова, работу милиции оценивает народ, «а не одна редакция».

Он считает, что «некоторые люди не хотят видеть реформы в органах внутренних дел».

«Про реформы я только что отчитался. Мы к критике нормально относимся. Но это мнение одной редакции, одного телеканала. Мы служим народу, народ оценит нашу работу», — сказал милицейский чиновник.

Улана Ниязбекова журналисты попросили назвать три его достижения на посту министра внутренних дел.

«Когда вы видели, чтобы патрульной службе покупали машины? Меняем форму участковым. Ведем работу по цифровизации. В своем докладе я отметил, что преступность сократилась на 47 процентов», — ответил он.

По мнению Улана Ниязбекова, критику МВД в соцсетях пишет всего 10 человек.

Напомним, 8 июля у здания Свердловского районного суда Бишкека прошел митинг против насилия. Поводом для акции протеста стало дело об изнасиловании 13-летней девочки. Число участников составило не менее 200 человек. Участники акции протеста выкрикивали лозунги: «Мы против насилия», «Нет насилию», «Оправдал насильника — стал насильником». Кроме того, митингующие требовали отправить министра внутренних дел Улана Ниязбекова в отставку.

Информация об изнасиловании девочки сначала распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.



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