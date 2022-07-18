Изнасилование 13-летней. Глава МВД обещает подробности после окончания суда

По его словам, строгий выговор руководству Свердовского РУВД Бишкека был объявлен еще в марте.
После решения суда сотрудников милиции, которые обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки, МВД примет меры по отношению к их руководителям. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.
По его словам, строгий выговор руководству Свердовского РУВД Бишкека был объявлен еще в марте.
«Мы объявили выговор еще в марте. А вы узнали только недавно об этом случае. Это произошло вне рабочего времени. Сотрудники милиции не сообщают своим начальникам, куда идут после работы», — сказал милицейский чиновник.
Он отметил, что обвиняемые в изнасиловании сотрудники пять лет назад прошли военно-врачебную комиссию. «У нас каждый сотрудник в начале своей службы проходит комиссию. Те тоже прошли. Сейчас у нас идет внутреннее расследование. После решения суда дадим подробную информацию», — добавил Улан Ниязбеков.
Напомним, 8 июля у здания Свердловского районного суда Бишкека прошел митинг против насилия. Поводом для акции протеста стало дело об изнасиловании 13-летней девочки. Число участников составило не менее 200 человек. Участники акции протеста выкрикивали лозунги: «Мы против насилия», «Нет насилию», «Оправдал насильника — стал насильником». Кроме того, митингующие требовали отправить министра внутренних дел Улана Ниязбекова в отставку.
Информация об изнасиловании девочки сначала распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.
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