Увеличилась частота авиарейсов из Алматы на Иссык-Куль

Бишкек, "Саясат. kg". Запущены дополнительные авиарейсы по маршруту «Алматы-Тамчи-Алматы».

Запущены дополнительные авиарейсы по маршруту «Алматы-Тамчи-Алматы». Регулярные рейсы выполняются авиакомпанией SCAT 4 раза в неделю – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Манас".

Ранее указанная авиакомпания выполняла рейсы из Алматы в Международный аэропорт «Иссык-Куль» только по понедельникам и пятницам.