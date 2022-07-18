Увеличилась частота авиарейсов из Алматы на Иссык-Куль

Бишкек, "Саясат. kg". Запущены дополнительные авиарейсы по маршруту «Алматы-Тамчи-Алматы».
Запущены дополнительные авиарейсы по маршруту «Алматы-Тамчи-Алматы». Регулярные рейсы выполняются авиакомпанией SCAT 4 раза в неделю – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Манас".
Ранее указанная авиакомпания выполняла рейсы из Алматы в Международный аэропорт «Иссык-Куль» только по понедельникам и пятницам.
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