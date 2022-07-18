Новым директором Службы по земельному и водному надзору назначен Кабылбек Мамбетаипов

Новым директором Службы по земельному и водному надзору при Министерстве сельского хозяйства КР назначен Кабылбек Мамбетаипов.

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Мамбетаипов Кабылбек Маматжанович родился в 1969 году в с.Кашка-Терек Сузакского района Джалал-Абадской области.

Образование: Высшее.

1996 год Кыргызская аграрная академия специальность «Инженер-гидромелиоратор».

2000 год Джалал-Абадский государственный университет специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

1999-2004гг. Депутат айылного кенеша, 2008-2012гг. Депутат Сузаксого районного кенеша

Трудовая деятельность:

1986-1987гг. – Рабочий совхоза «Сузак» Сузакского района;

1987-1989гг. – Служба в рядах Советской Армии;

1989-1990гг. – Лаборант предприятия «Билфабрика» Сузакского района;

1990-1991гг. – Инструктор Сузакского райкомсомола;

1991-1992гг. – Заместитель председателя Сузакского районного комитета молодежи;

1992-1993гг. – Председатель Сузакского районного комитета молодежи;

1993-1997гг. – Заведующий отделом ЧС и ГО Сузакской районной государственной администрации;

1997-1998гг. – Заместитель начальника Сузакского районного управления социальной защиты;

1998-2000гг. – Главный специалист Сузакской районной государственной администрации;

2000-2001гг. – Заместитель председателя АО «Агрохимсервисцентр» г.Джалал-Абад;

2001-2004гг. – Главный специалист Сузакской районной государственной администрации;

2004-2005гг. – Руководитель аппарата Сузакской районной государственной администрации;

2005-2008гг. – Заместитель главы Сузакской районной государственной администрации;

2008-2011гг. –Председатель Сузакского районного кенеша;

2011-2012гг. – Заместитель министра труда, занятости и миграции КР;

С 2012 г. – Частный предприниматель.

Классный чин: Советник государственной службы 3-класса.

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