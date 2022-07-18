Работники системы образования проходят школу подготовки "PISA-2025"

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В селе Кош-Кол Исссык-Кульской области с 17 по 27 июля будет проходить летняя школа с рабочим названием "Участие в исследовании PISA 2025 – путь к повышению качества общего образования в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в обучающих мероприятиях принимают участие представители министерства образования, региональных и местных органов управления образования, работники педвузов и педколледжей, специалисты в области изучения школьных предметов, а также авторы учебно-методических материалов для учащихся 5-9 классов по математике, родному языку и естественно-научным предметам, специалисты в области оценки качества образования.

Спикерами семинаров будут научные сотрудники Института стратегии развития образования Российской академии образования, а также международные эксперты.

Научный руководитель летней школы: глава Центра оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования, кандидат педагогических наук, международный эксперт Галина Ковалева.

Отметим, что летняя школа организована с целью подготовки групп управленцев и ведущих специалистов в области общего образования для организации и проведения работ в Кыргызстане в связи с предстоящим участием в международном исследовании PISA-2025.

Основная направленность занятий: освоение методологии и основных подходов к формированию и оценке образовательных результатов 21-го века на основе опыта международного исследования PISA c целью повышения качества общего образования в Кыргызстане. Все участники пройдут обучение по шести направлениям функциональной грамотности: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные компетентности, финансовая грамотность, креативное мышление.

В течение 10 дней в двух потоках будут обучены 180 человек.





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