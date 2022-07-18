Психолог оценила влияние смартфонов на развитие детей

Влияние смартфонов на развитие детей оценила в беседе с "Мослентой" психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева.
По словам специалиста, ребенок начинает интересоваться окружающим миром, когда чувствует скуку. Именно в этот момент у него возникает стремление познавать и социализироваться.
"Но если в руках маленького человека появляется готовое удовольствие - телефон, продуктивная деятельность снижается. Зачем куда-то далеко ходить и что-то делать, если есть смартфон? Гаджет удовлетворяет все потребности", - сказала Зиновьева.
Если не ограничивать детям время использования телефонов, привычка находить себе развлечения в играх, просмотре роликов и общении в чатах может привести к зависимости, к сложностям в социализации офлайн, проблемам с решением задач в реальном мире. "Установление ежедневного ограничения по времени при помощи специальных программ более чем оправдано", - считает психолог.
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