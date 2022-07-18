Началось зачисление в вузы онлайн. Как пройти регистрацию?

Выбрав вуз и направления, подайте электронный талон ОРТ.

Министерство образования и науки утвердило график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения на 2022-2023 учебный год по итогам общереспубликанского тестирования.

По данным ведомства, регистрация абитуриентов для участия в конкурсе пройдет:

I тур - с 08:00 18 июля до 14:00 20 июля;

II тур - с 08:00 25 июля до 14:00 27 июля;

III тур - с 08:00 1 августа до 14:00 8 августа;

IV тур - с 08:00 8 августа до 14:00 10 августа;

V тур - с 08:00 15 августа до 14:00 20 августа.

После регистрации размещаются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, они должны подтвердить желание быть зачисленным в вуз.

При наличии вакантных мест 22, 23, 24 августа будут размещены списки абитуриентов, дополнительно рекомендованных к зачислению.

Отметим, в конкурсе на зачисление в вузы могут участвовать абитуриенты, набравшие пороговый балл по основному тесту ОРТ 110 баллов, по предметному - 60.

Абитуриенту для поступления в вуз и участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте автоматизированной информационной системы "Абитуриент Online":

Для прохождения регистрации на портале необходимо получить логин и пароль с помощью SMS-сообщения.

Для получения логина и пароля необходимо на странице регистрации ввести номер сертификата ОРТ (регистрационный номер в уведомлении о месте, дате и времени начала тестирования).

Нажмите "ПРОВЕРИТЬ".

Если все введено правильно, то номер сертификата числится в базе.

Далее необходимо ввести номер телефона, который абитуриент указывал при регистрации на ОРТ (формат номера телефона 0 ххх хх хх хх).

Нажмите "ОТПРАВИТЬ".

Если номер телефона указан верно (совпал с тем, который указывали при регистрации на ОРТ), то абитуриент получит SMS-сообщение с логином и паролем для входа в систему.

Введите полученные данные на странице "Входа" и завершите регистрацию.

В случае если при вводе номера сертификата (регистрационный номер ОРТ) система выдает "Проверьте ваш номер сертификата!", то, перепроверив вводимые данные, внимательно наберите номер сертификата еще раз. Если при вводе номера телефона (которые указывали при регистрации на ОРТ) система пишет "Проверьте номер телефона!", то заполните эту форму.

В случае если абитуриент не помнит или потерял пароль, то ему необходимо заполнить данную форму.

После регистрации определитесь с направлением и специализацией в вузах (полный список вузов, стоимость контрактного обучения и выделенные квоты тут).

Выбрав вуз и направления, подайте электронный талон ОРТ.

После рекомендации вуза необходимо подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности.



Документы, необходимые для поступления:

паспорт или свидетельство о рождении;

аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании;

сертификат ОРТ.



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