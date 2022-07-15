Государственно-частное партнерство. В Бишкеке хотят построить 10 детских садов

По его словам, строительство дошкольных организаций — одно из приоритетных направлений центра.
В Бишкеке хотят построить 10 детских садов в рамках проектов государственно-частного партнерства. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Центра ГЧП Санжарбек Болотов.
По его словам, строительство дошкольных организаций — одно из приоритетных направлений центра.
«В свое время из фонда финансирования подготовки проектов выделялись средства на подготовку документов по проекту организации 10 детсадов в Бишкеке. К сожалению, по ряду причин решение по запуску проекта откладывалось со стороны мэрии. На сегодня нам удалось с муниципалитетом доработать проект. Думаю, в ближайшее время мэрия внесет к нам проект на объявление конкурса на строительство и эксплуатацию детских садов. Если осенью мы завершим отбор партнеров для реализации проектов, то уже в следующем году в Бишкеке могут появиться первые сады, построенные в рамках ГЧП», — сказал он.
Санжарбек Болотов добавил, что в прошлом году между Центром ГЧП и ЮНИСЕФ достигнута договоренность по подготовке типовой документации, проведения анализа потребности и адаптации проектов по строительству детских садов в регионах.
«В этом году планируем запустить пилотный проект. Документы готовы. Сейчас ведем согласование с ЮНИСЕФ и министерствами, определяются населенные пункты, где его планируется запустить», — добавил он.
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