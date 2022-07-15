Глава правительства: Изменится политика использования внешних средств

Теперь такого не будет.

Об этом сообщил председатель кабмина Акылбек Жапаров. 14 июля на заседании правительства он отметил, что будет ужесточен контроль по объему внешнего долга, изменится общая политика в этом направлении.

«В 2020 году объем внешнего долга увеличился на 367 млн долларов, а в 2021 году он вырос только на 75,6 млн долларов. С 1992 года Кыргызстан получил 8,3 млн долларов в виде кредита и 3,5 млрд долларов в виде гранта. В общей сложности сумма составила 11,9 млрд долларов. Мы своевременно погашаем кредиты. Выплатили 2,5 млрд долларов, остальная сумма попала под реструктуризацию, списание и прочее. Ирония судьбы, с 90-х годов такую же сумму из страны вывез Кумтор. Это еще раз подтверждает правильность наших решений по Кумтору. Мы меняем политику по внешней политике. Раньше кредиты, выделенные на поддержку бюджета, мы тратили на повседневные нужды. Теперь такого не будет. Если раньше мы привлекали кредиты на энергетику и дороги, то теперь будем вкладывать деньги в образование, здравоохранение и технологии», - сказал глава правительства.

В начале этого месяца Акылбек Жапаров подписал постановление «Об утверждении стратегии управления государственным долгом в 2022-2024 гг.». Согласно постановлению, размер кредита от одного кредитора не должен превышать 45% от общего объема внешнего долга. Также общий объем долга не должен превышать 70% от объема ВВП.

В начале недели бывший депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков давал показания в отделении милиции за то, что написал на своей страничке в социальных сетях по внешнему долгу. Позднее показания в милиции давали и руководители медиа «Азаттык» и «Клооп», осветившие новости о Равшане Жээнбекове и внешнем долге.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org