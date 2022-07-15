Возобновилась работа на участке рудника Кумтор, где образовалась трещина

Предприятие «Кумтор Голд Компани» сообщает о возобновлении работ в рабочей зоне №20 в карьере.

На сайте предприятия говорится, что подвижки борта были остановлены, меры безопасности усилены, в связи с чем возобновились временно приостановленные работы.

Ранее компания сообщала о приобретении оборудования дистанционного наблюдения за золотым рудником Кумтор. 6 июля президент холдинга «Наследие великих кочевников» Тенгиз Болтурук обнародовал пост с видео на своей страничке в Фейсбуке.

«Недавно купили два самых современных радара. Радар итальянского производства IDS GEO передает предварительную информацию о движении до 0,01 мм в радиусе пяти километров», - написал он.

В начале мая стало известно, что на восточной и северо-восточной части карьера «Центральный» золотого рудника Кумтор ускорилось движение бортов. 18 мая председатель кабмина Акылбек Жапаров создал межведомственную комиссию, чтобы выяснить причины, куда вошли 11 специалистов, состоящих из геологов, научных деятелей. С целью безопасности из зоны вывели сотрудников, работа была приостановлена.

Кыргызское правительство в мае 2021 года ввело внешнее управление на Кумторе, которым управляла канадская компания «Центерра Голд». Золотое месторождение Кумтор располагается на уровне в 4 тысячи метров над уровнем моря. В «Кумтор Голд Компани» работают более 4 тысяч человек.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org