Горнорудная промышленность: Более 100 лицензий возвращены государству

Председатель кабмина Акылбек Жапаров 14 июля на заседании правительства выступил с докладом о социально-экономическом положении страны.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров 14 июля на заседании правительства выступил с докладом о социально-экономическом положении страны. Затрагивая тему горнорудной промышленности, он отметил, что показатели роста промышленности составили 14,6%.

«Налоговые доходы в горнодобывающей отрасли составили 25,8 млрд сомов. В 2021 году этот показатель составлял 22,9 млрд сомов. Мы за полгода собрали налоги, которые собирали за год. Более 75% от этой суммы дал Кумтор. Это первые результаты возвращения Кумтора. Это крупнейший источник нашего дохода. Остальное дали другие месторождения. Можно увидеть, что и другие месторождения начали давать доходы. Мы начали приводить в порядок лицензии. Нам начали сдавать лицензии те, кто держал их на руках бесцельно. На сегодняшний день государству вернули более 100 лицензий. Мы увеличили размер платежа за обладание лицензией. За полгода выплатили 87%, поступило более 213 млн сомов. В этом году мы впервые изымаем деньги за пользование водными ресурсами при разработке недр. К 13 июля поступило 216 млн сомов. Хочу отметить, что стоимость чистой воды впредь будет только расти», - сказал глава правительства.

В сентябре прошлого года кабинет министров принял постановление «Об утверждении ставок и порядка начисления, уплаты, сбора и взыскания задолженности сбора за удержание лицензий на право пользования недрами». Согласно постановлению, размер сборов за лицензии на разработку недр вырос в 10 раз. В связи с этим начали возвращать государству лицензии те предприниматели, которые получили лицензию на разведку, но так и не начали работу.

Согласно постановлению, обладатели лицензий на разведку или разработку, должны выплачивать государству крупную сумму денег, если не приступили к работе.

По официальным данным, в Кыргызстане в общей сложности было выделено 2500 лицензий на разведку и разработку недр. 500 лицензий выданы на разработку золотых месторождений, 300 – угольных.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org