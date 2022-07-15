В то же время люди говорят, что носить платок сейчас стало модно и как раз носящие платки девушки чего только не вытворяют.
Невежественный имам Садыбакас Доолов, который не знает ничего, кроме заученных стихов Корана и не осведомлен о правах человека, недавно «ляпнул»: «Упали цены на девичью плоть, поэтому на базаре выросли цены на мясо». Тем самым он показал, что богословы Кыргызстана настолько невежественны и ограничены. А Озубек ажы высмеял защищающих честь страны девушек-борчих, назвав их «окорочка». Авторитетный имам среди мулл обратил внимание на девичью плоть. По их мнению, девушки должны укутаться в паранджу и не носить открытые вещи. Наверное тогда разрешатся все наши проблемы. В то же время люди говорят, что носить платок сейчас стало модно и как раз носящие платки девушки чего только не вытворяют. Мы становимся свидетелями того, как отращивающие бороду промышляют воровством, совершают преступления. Муллам следовало бы не порочить честь девушек без причины, а надо бы им приструнить прикрывающихся религией хулиганов, которые носят длинные одеяния, как девушки, чалму и отращивают бороду. Наверное неспроста имам Садыбакас и Озубек ажы увлечены женскими ягодицами. Может надо проверить их психическое здоровье?
Источник: газета «Азия news» №28 от 14.07.2022 / стр. 2, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!