Наверное неспроста имам Садыбакас и Озубек ажы увлечены женскими ягодицами

В то же время люди говорят, что носить платок сейчас стало модно и как раз носящие платки девушки чего только не вытворяют.

Невежественный имам Садыбакас Доолов, который не знает ничего, кроме заученных стихов Корана и не осведомлен о правах человека, недавно «ляпнул»: «Упали цены на девичью плоть, поэтому на базаре выросли цены на мясо». Тем самым он показал, что богословы Кыргызстана настолько невежественны и ограничены. А Озубек ажы высмеял защищающих честь страны девушек-борчих, назвав их «окорочка». Авторитетный имам среди мулл обратил внимание на девичью плоть. По их мнению, девушки должны укутаться в паранджу и не носить открытые вещи. Наверное тогда разрешатся все наши проблемы. В то же время люди говорят, что носить платок сейчас стало модно и как раз носящие платки девушки чего только не вытворяют. Мы становимся свидетелями того, как отращивающие бороду промышляют воровством, совершают преступления. Муллам следовало бы не порочить честь девушек без причины, а надо бы им приструнить прикрывающихся религией хулиганов, которые носят длинные одеяния, как девушки, чалму и отращивают бороду. Наверное неспроста имам Садыбакас и Озубек ажы увлечены женскими ягодицами. Может надо проверить их психическое здоровье?

Источник: газета «Азия news» №28 от 14.07.2022 / стр. 2, gezitter.org