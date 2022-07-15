С начала года на «телефон доверия для детей 111» поступило более 45 тыс. обращений – Базарбаев

С начала года на «телефон доверия для детей 111» поступило 45 тыс. 29 обращений.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев.

По его словам, в среднем в сутки поступало порядка 298 обращений.

«Всего из 45 тыс. 29 обращений, 1 тыс. 256 поступило по линии министерства, из них дети – 304, взрослые – 952», - сказал он.

Напомним, «Телефон доверия для детей 111» работает с 10 сентября 2015 года. Основной его задачей является защита прав детей, оказание психологической помощи детям, подросткам и их родителям. Психологи оказывают помощь круглосуточно. Звонки со всех операторов связи бесплатные.



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