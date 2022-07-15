Из Афганистана в Кыргызстан планируется переселить 1,5 тыс. этнических кыргызов

На работы в данном направлении планируется потратить 244 млн 530 тыс. сомов.

За два года с 2022 по 2024 гг. с территории Малого и Большого Памира Афганистан планируется перевезти 1 тыс. 500 этнических кыргызов (400 семей). Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции КР Кудайберген Базарбаев.

По его словам, на работы в данном направлении планируется потратить 244 млн 530 тыс. сомов.

Он отметил, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров акцентирует особое внимание на вопрос благоустройства этнических кыргызов.

Как сообщил министр, на строительство домов для этнических кыргызов в 2022 году выделят 77 млн 220 тыс. сомов. На эти средства будет построено 30 жилых домов на территории села Кашка-Суу (70 га) в Ошской области.



Кабар