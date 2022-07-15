Сельхозпроизводители в КР за полгода получили кредитов на 3,7 млрд сомов

По данным ведомства, займы получили 7 тысяч 111 предприятий.

По данным Национального статистического комитета, в период с января по июнь 2022 года коммерческие банки республики выдали товаропроизводителям в сфере сельского хозяйства льготные кредиты на сумму 3 миллиарда 669,7 миллиона сомов.

По данным ведомства, займы получили 7 тысяч 111 предприятий.

Из них по отраслям:

растениеводство – 2 тысячи 575 льготных кредитов на сумму 1 миллиард 39,4 миллиона сомов;

животноводство – 4 тысячи 360 льготных кредитов на сумму 2 миллиарда 140,6 миллиона сомов;

агропереработка – 176 льготных кредитов на сумму 489,7 миллиона сомов.

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