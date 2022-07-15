Айнуру Алтыбаева: Закон был необходим как чистый воздух

По ее словам, он принимался очень трудно.

Кыргызстан удостоен награды ВОЗ за борьбу против употребления табака. Награда ВОЗ вручена председателю общественного объединения "Аялдар Кенеши", экс–депутату 5–6 созывов Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаевой в знак признания за борьбу против табака в нашей стране.

Во время работы в ЖК с 2015 по 2021 год Айнуру Алтыбаева возглавила группу депутатов парламента по разработке закона по борьбе против табака, который активно обсуждался более трех лет в ЖК и в СМИ, прежде чем был принят. Национальные и международные партнеры рассматривают его как крупную победу в борьбе против никотина.

- Я получила высшую награду ВОЗ за разработку и продвижение Закона "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля". Благодарю коллег–депутатов, врачей общественного здравоохранения за то, что общими усилиями нам удалось разработать и отстоять этот важный для нашей страны документ. Закон получился действенным, и, что самое главное, он уже работает, - сказала Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, он принимался очень трудно. В течение трех лет прошел многочисленные экспертизы, в том числе антикоррупционную, общественную, потому что было сильное противостояние лобби. Понятно, что для табачных компаний это обернулось сокращением их бизнеса, а стало быть, доходов.

- Для нас же этот закон был необходим как чистый, свежий воздух. Население страны задыхалось в табачном дыму. Прежний закон разрешал курить в общественных местах. Когда мы говорим о запрете отравлять окружающих канцерогенным дымом - а это основная концепция документа, то мы имеем в виду здоровое следующее поколение, здоровый образ жизни, - сказала инициатор и разработчик закона Алтыбаева. - Потребление табака, судя по нашим данным, является главной причиной смертности и инвалидности в Кыргызстане.

По ее мнению, еще многое предстоит сделать, в частности, разработать "дорожную карту", чтобы закон работал в полную силу. Подобные акты приняты и работают в 120 странах.

Как известно, Закон "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" был принят Жогорку Кенешем 29 июля прошлого года. Президент Садыр Жапаров подписал его в сентябре прошлого года, поддержав тем самым депутатов– разработчиков и врачей, работавших над ним.

А в конце марта в Кыргызстане вступила в силу норма закона о запрете курения, не допускающая демонстрацию табачных изделий. Поэтому в магазинах полки с табачными изделиями закрыты "шторкой".

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